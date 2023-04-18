В Самарской области за сутки задержали мошенника, забравшего у пенсионерки 400 тысяч

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10 апреля текущего года в Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратилась 85-летняя жительница поселка Серноводск, которая стала жертвой телефонного мошенничества.

Потерпевшая пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Далее звонивший пояснил, что нужны деньги якобы для «решения вопроса» с возбуждением уголовного дела. В ходе разговора собеседник убедил пенсионерку положить деньги в сумку и передать курьеру. Поверив, женщина передала молодому человеку, который пришел к ней домой, 400 тысяч рублей. Только после этого она решила позвонить дочери, которая убедила ее, что с ней все в порядке и в ДТП не попадала.

Сотрудники уголовного розыска выяснили у пенсионерки приметы молодого человека, который приходил к ней за деньгами. В этот же день оперуполномоченные уголовного розыска установили, что подозреваемый передвигается на такси. При проведении оперативных мероприятий в городском поселении Суходол полицейские задержали предполагаемого злоумышленника - мужчину 2002 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый житель Самары пояснил, что участвовал в противоправной деятельности за определенный процент, выполнил функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.