В Самарской области вынесен приговор за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности

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Сотрудники полиции в ходе мониторинга одной из социальных сетей выявили комментарий пользователя, находящийся в общем доступе и содержащий призыв к совершению насильственных действий в отношении должностного лица органов государственной власти Самарской области.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что комментарий был оставлен жителем Сызрани 1986 года рождения. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции. По данным сотрудников ОВД, ранее задержанный был судим за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

По материалам, собранным оперативниками МВД, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Расследование дела было завершено и вместе с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд. Судья Центрального окружного военного суда признал сызранца виновным и приговорил к штрафу в размере 300 000 рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.