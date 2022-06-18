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В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования

18 июня 2022 12:37
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В Самарской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования

Злоумышленник, получив доступ к персональным данным жителя Большечерниговского района, оформил кредит онлайн и присвоил 10 тысяч рублей.

В марте 2022 года в ОМВД России по Большечерниговскому району за помощью обратился житель села Августовка, который сообщил, что ему приходят письма и поступают телефонные звонки от кредитной организации с требованиями оплатить проценты по займу, который он не брал.

Сотрудники полиции провели проверку и технические мероприятия, изъяли и изучили финансовые документы. Проанализировав полученную информацию, полицейские установили, что денежные средства зачислялись на расчетный счет жителя Самары. Мужчину задержали по месту жительства в областном центре и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный 1989 года рождения пояснил оперуполномоченным, что доступ к персональным данным потерпевшего получил, присутствуя при заключении договора купли-продажи в качестве свидетеля. Его друг продал автомобиль «Audi» сельскому жителю и попросил подозреваемого сфотографировать документы покупателя. Злоумышленник решил воспользоваться данными ранее незнакомого человека - оформил заём он-лайн, указав в заявке реквизиты своей банковской карты. Полученные денежные средства потратил по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причиненный кредитной организации, как установили дознаватели, составил 10 тысяч рублей.

Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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