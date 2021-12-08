В Самарской области во всех МФЦ 8 декабря 2021 пройдет минута молчания

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В 10:00 в среду, 8 декабря, во всех многофункциональных центрах России, в том числе и Самарской области, пройдет минута молчания, посвященная памяти погибших работников МФЦ в Москве.

В это время сотрудники центров встанут со своих рабочих мест и прервут на минуту прием граждан. После этого заявителей продолжат обслуживать.

Напомним, 7 декабря неизвестный открыл стрельбу в многофункциональном центре предоставления государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы. СМИ сообщают, что стрельбу вел мужчина в неадекватном состоянии. Также известно о двух погибших (один из них охранник), и трех пострадавших, одна из них - 10-летняя девочка, пишет ГТРК Самара.