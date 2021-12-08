Я нашел ошибку
Главные новости:
Туман и гололед.
ГИБДД СО просит участников движения быть осторожными на дорогах
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с космическими туристами на МКС
Самарские двигатели обеспечили запуск корабля с космическими туристами на МКС
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.47
EUR 83.71
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области во всех МФЦ 8 декабря 2021 пройдет минута молчания

8 декабря 2021 10:07
174
В Самарской области во всех МФЦ 8 декабря 2021 пройдет минута молчания

В 10:00 в среду, 8 декабря, во всех многофункциональных центрах России, в том числе и Самарской области, пройдет минута молчания, посвященная памяти погибших работников МФЦ в Москве. 

В это время сотрудники центров встанут со своих рабочих мест и прервут на минуту прием граждан. После этого заявителей продолжат обслуживать. 

Напомним, 7 декабря неизвестный открыл стрельбу в многофункциональном центре предоставления государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы. СМИ сообщают, что стрельбу вел мужчина в неадекватном состоянии. Также известно о двух погибших (один из них охранник), и трех пострадавших, одна из них - 10-летняя девочка, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
88
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
93
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
90
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
122
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
183
Весь список