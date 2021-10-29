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В Самарской области уничтожили более 14 гектаров конопли

29 октября 2021 13:24
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В Самарской области уничтожили более 14 гектаров конопли

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области на территории региона, с июня по октябрь 2021 года, провели межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Мак-2021». Мероприятие направлено на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.

По итогам проведенного мероприятия правоохранители выявили 177 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждены шесть уголовных дел за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также два уголовных дела по фактам организации и содержание притонов.

В ходе операции выявлено 528 административных правонарушений. Собственникам и арендаторам земельных участков направлено 315 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений. Обнаружены и уничтожены очаги дикорастущей конопли общей площадью более 14 гектаров.

Из незаконного оборота изъято более 33 килограммов наркотических средств: марихуана, гашиш, гашишное масло, героин, кокаин и наркосодержащие растения.

Так, в ходе проведения оперативных мероприятий самарские оперативники обнаружили и изъяли из квартиры, расположенной на улице Ново – Садовая в областном центре, наркотическое средство - кокаин, общей массой более 20 грамм, части плодовых тел грибов, содержащих псилоцин, общей массой более 16 грамм и марихуану, общей массой более 102 грамм.

Подобный факт задокументирован в Промышленном районе областной столицы, где оперативники обнаружили и изъяли из квартиры 78 свертков с наркотическим средством - «героин», общей массой около 300 грамм.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков  Отдела МВД России по Волжскому району на приусадебном участке частного домовладения в селе Рождествено, изъяли 22 куста наркосодержащего растения конопли. По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В проведенном мероприятии, по выявлению и пресечению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, приняли участие коллеги из УФСБ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Сызранского ЛО МВД России на транспорте, Самарской таможни, второй гвардейской армии ЦВО и специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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