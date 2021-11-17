В Самарской области участковый вычислил грабителя по украденным берцам

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В середине октября текущего года в полицию поступило несколько обращений от жителей села Старая Рачейка о том, что неизвестный злоумышленник незаконно проник в их дома и похитил имущество.

Полицейские осмотрели места совершения краж и опросили потерпевших. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник в ночное время проникал в дома путем отжатия окна или двери и похищал продукты питания, личные вещи, предметы быта. Так, у одного из местных жителей из холодильника пропала тушка индейки весом более 16 кг, у другого были украдены одеяла, спиртные напитки, утюг, новые берцы и электролобзик.

Подозреваемый был задержан старшим участковым уполномоченным майором полиции Алексеем Мальковым во время обхода административного участка в селе Старая Рачейка.

Майор полиции поясняет: «Подойдя к одному из домов, в кустах я заметил молодого человека, который увидев меня попытался скрыться, но я задержал его. Молодой человек был обут в новенькие берцы, схожие по описанию с похищенными у одного из заявителей. В доме, где проживает задержанный, обнаружены и другие пропавшие вещи, указанные в ориентировках. Молодого человека я доставил для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, где он полностью признал вину.

По данным полиции, 21-летний местный житель ранее не судим, постоянного места работы не имеет.

Полицейскими установлена возможная причастность задержанного к четырем кража. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Похищенное возвращено законным владельцам.