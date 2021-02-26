В Самарской области транспортными полицейскими выявлен факт взяточничества

57

Сотрудниками Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте пресечен факт получения незаконного денежного вознаграждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного подразделения выявили подозреваемого в совершении противоправного деяния.

Установлено, что 41-летний руководитель структурного подразделения предприятия железнодорожного транспорта в начале декабря 2020 года незаконно получил взятку в размере 250 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Данное незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выполнение строительно-монтажных работ по ремонту железнодорожных переездов без заключения соответствующего договора

В конце января текущего года подозреваемый, находясь в одном из служебных кабинетов Тольяттинского ЛОП, предложил сотруднику полиции, находящемуся при исполнении должностных обязанностей, незаконное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за уничтожение собранного материала проверки. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил руководству о противоправном предложении.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до двенадцати лет.