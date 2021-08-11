В Самарской области только за одну неделю 6 жителей стали жертвой мошенников

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Люди отдали деньги злоумышленникам, поверили в миф о том, что их близкие совершили нечто противозаконное.

В вечернее время жительнице Тольятти 1951 года рождения позвонил неизвестный, шокировав женщину новостью, что ее близкий родственник попал в ДТП, и необходимы деньги, чтобы избежать проблем. Собеседник «держал на проводе» пенсионерку около 30 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал человек на автомобиле, которому женщина добровольно отдала 100 тысяч рублей. Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту проводится проверка.

В этот же день в Центральном районе Тольятти с заявлением в полицию обратился местный житель 1935 года рождения, который передал «курьеру» 450 тысяч рублей. Позвонивший пенсионеру мужчина сумел убедить его, что его родственник попал в беду, и ему нужны деньги. Отзывчивый родственник отдал неизвестному лицу все свои сбережения. Сотрудники полиции проводят проверку.

В Самаре под предлогом оказания помощи двоюродной сестре мошенники выманили 200 тысяч рублей у пенсионерки 1938 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В дневное время 6 августа текущего года жительнице Самары 1942 года рождения позвонил «адвокат потерпевшего» и сообщил, что ее сын, будучи пешеходом, спровоцировал аварию, в результате которой водитель автомобиля оказался в реанимации, и необходимы деньги, чтобы избежать проблем. Пенсионерка отдала «адвокату» 300 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, женщина обратилась в полицию за помощью.

50 тысяч рублей отдала мошенникам. представившимся сотрудниками полиции, 85-летняя жительница Советского района областного центра. Она поверила, что ее внук совершил ДТП, и необходимо заплатить деньги родственникам потерпевшего. Пенсионерка знала о существующих схемах обмана. На подъезде ее дома размещена информация с предупреждениями не поддаваться на уговоры мошенников, однако все равно стала потерпевшей. Ведется следствие.

По аналогичной схеме мошенники завладели денежными средствами и жительницы Самары 1939 года рождения в размере 300 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана. Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником полиции. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.