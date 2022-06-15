В Самарской области таксист нашел и присвоил банковскую карту

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В полицию Сергиевского района обратилась 48-летняя жительница городского поселения Суходол, которая сообщила о пропаже банковской карты и обнаруженных после этого уведомлениях в онлайн-приложении о списании с карты свыше 18 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее дебетовой картой расплачивались в различных магазинах и на автозаправочных станциях. Полицейские опросили работников торговых точек и АЗС, изъяли записи с камер видеонаблюдения, по которым установили, что покупки совершал один и тот же мужчина. Один из продавцов пояснил, что картой расплачивался местный житель – таксист.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских 52-летний мужчина ранее судим за совершение кражи и нарушение правил дорожного движения.

В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел банковскую карту на коврике под пассажирским сиденьем своего автомобиля и решил ею воспользоваться. После того, как первое списание денежных средств прошло успешно, он продолжил совершать покупки на протяжении нескольких дней, после чего выкинул карту.

Уголовное дело, возбужденное следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Собранные доказательства Сергиевский районный суд признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью возместил причиненный заявительнице ущерб.