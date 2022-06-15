Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре в квартире произошел взрыв газа
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
В Самаре дан старт очередному этапу акции «Каникулы с Росгвардией»
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Тольятти Лада врезалась в грузовик
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
В Отрадном закладчик гашиша пойман с поличным
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области таксист нашел и присвоил банковскую карту

15 июня 2022 09:53
123
В Самарской области таксист нашел и присвоил банковскую карту

В полицию Сергиевского района обратилась 48-летняя жительница городского поселения Суходол, которая сообщила о пропаже банковской карты и обнаруженных после этого уведомлениях в онлайн-приложении о списании с карты свыше 18 тысяч рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее дебетовой картой расплачивались в различных магазинах и на автозаправочных станциях. Полицейские опросили работников торговых точек и АЗС, изъяли записи с камер видеонаблюдения, по которым установили, что покупки совершал один и тот же мужчина. Один из продавцов пояснил, что картой расплачивался местный житель – таксист.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских 52-летний мужчина ранее судим за совершение кражи и нарушение правил дорожного движения.

В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел банковскую карту на коврике под пассажирским сиденьем своего автомобиля и решил ею воспользоваться. После того, как первое списание денежных средств прошло успешно, он продолжил совершать покупки на протяжении нескольких дней, после чего выкинул карту.

Уголовное дело, возбужденное следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

Собранные доказательства Сергиевский районный суд признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде  одного года лишения свободы условно.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью возместил причиненный заявительнице ущерб.

 

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка нашла карту и покупала алкоголь и еду за чужой счет
13 июня 2022, 13:02
Самарчанка нашла карту и покупала алкоголь и еду за чужой счет
Обвиняемая полностью возместила причиненный потерпевшей ущерб. Криминал
528
В Жигулевске похитили часть газопровода
13 июня 2022, 11:17
В Жигулевске похитили 260 метров газопровода
Причиненный ущерб составил более 65 тысяч рублей. Криминал
503
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
11 июня 2022, 12:55
В Кинельском районе вор похитил телевизор и случайно разбил
Ущерб от действий злоумышленника заявитель оценил для себя как значительный, в размере около 22 тысяч рублей. Криминал
714
В центре внимания
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
97
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
126
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
709
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
821
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1107
Весь список