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В Самарской области специалист по безопасности перевела мошенникам более 2 млн рублей

10 января 2023 12:23
108
В Самарской области специалист по безопасности перевела мошенникам более 2 млн рублей

37-летней жительнице Ставропольского района Самарской области на телефон позвонил неизвестный, представившийся работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на её имя, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Женщина поверила специалисту и выполнив действия под его диктовку, перевела на продиктованный счет денежные средства в сумме 2200 000 рублей.      

После совершения финансовых операций разговор был прекращен. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор.   

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

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