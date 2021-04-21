В Самарской области сожгли 120 кг наркотиков

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За последние три года в производстве УФСБ России по Самарской области находился ряд уголовных дел, возбужденных по фактам производства, сбыта и контрабанды наркотических средств в крупном и особо крупном размере.

Так, в 2019 году сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержан житель одной из Среднеазиатских республик, у которого было изъято 24 кг героина.

В 2020 году вынесен приговор еще одному иностранному гражданину,

с 2006 года находившегося в международном розыске за причастность к контрабанде наркотических средств.

Кроме того, в 2020 году УФСБ России по Самарской области пресечена деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей в одном из дачных массивов на территории Самарской области. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было изъято 5 кг синтетических наркотиков и 1,5 тонны прекурсоров, которые злоумышленники планировали использовать в своей преступной деятельности.

Всего в результате проведения в 2018-2020 гг. оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УФСБ из незаконного оборота изъято более 120 кг наркотических средств, в том числе

75 кг героина.

В связи с вступлением приговоров в законную силу, 20 апреля 2021 года вышеуказанные наркотические средства уничтожены путем сожжения в плавильной печи одного из металлургических предприятий региона.



