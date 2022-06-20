В Самарской области росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом женщину

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Находясь на маршруте патрулирования в Похвистневском районе, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о том, что в частном доме на улице Красноармейской находится раненая женщина.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы увидели возле дома машину скорой помощи, рядом с которой, лежала женщина - на ее одежде виднелись следы крови.

В ходе опроса потерпевшей стражи правопорядка выяснили, что ножевое ранение в область живота ей нанес сожитель во время бытового конфликта.

Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали ранее судимого местного жителя 1957 года рождения и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».