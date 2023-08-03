В Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Москвы

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Москвы Ягияева, 1968 г.р., причастного к даче взятки.

Установлено, что указанный гражданин намеревался передать через посредника 1,5 млн рублей должностному лицу прокуратуры Октябрьского района г. Самары за изменение меры пресечения своему сыну и его подельнику, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, а также за дальнейшее вынесение условного срока наказания обоим подсудимым.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в сентябре 2019 года в отношении Ягияева У.Б. Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

По инициативе СУ СК фигурант уголовного дела объявлен в федеральный розыск. В феврале 2022 года Ягияев У.Б. задержан в г. Москве и доставлен в г. Самара для дальнейшего расследования уголовного дела.

В декабре 2022 года Промышленным районным судом г. Самары

фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы Самарским областным судом приговор в отношении Ягияева У.Б. оставлен без изменения.