Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Красноярского района ответит за избиение жены
Житель Красноярского района ответит за избиение жены
ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля
ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля
В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону
В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи
На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области
На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области
Чугунная лестница в историческом центре Самары снова стала безопасной
Чугунная лестница в историческом центре Самары снова стала безопасной
Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей
Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей
в Самаре открыли проезд транспорта по проспекту Кирова
В Самаре открыли проезд транспорта по проспекту Кирова
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.04
2.83
EUR 110.68
2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону

15 августа 2023 11:05
40
В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону

Сотрудники исправительного учреждения вместе с работниками наркоконтроля УМВД региона на территории, прилегающей к колонии, задержали гражданина Б. При досмотре он выдал сверток, перемотанный черной изолирующей лентой, предположительно с наркотическим веществом.

По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находилось более 56 граммов гашиша. По действующему законодательству это относится к крупному размеру. О самом задержанном известно, что он неоднократно судим и в настоящее время нигде не работает.

По собранным материалам и ходатайству органа следствия суд подозреваемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод».
14 августа 2023  19:05
Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
367
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
14 августа 2023  13:26
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
499
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
710
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
7483
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
849
Весь список