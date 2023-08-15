В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону

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Сотрудники исправительного учреждения вместе с работниками наркоконтроля УМВД региона на территории, прилегающей к колонии, задержали гражданина Б. При досмотре он выдал сверток, перемотанный черной изолирующей лентой, предположительно с наркотическим веществом.

По результатам экспертизы выяснилось, что в свертках находилось более 56 граммов гашиша. По действующему законодательству это относится к крупному размеру. О самом задержанном известно, что он неоднократно судим и в настоящее время нигде не работает.

По собранным материалам и ходатайству органа следствия суд подозреваемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.