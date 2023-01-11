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В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

11 января 2023 12:59
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В Самарской области полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

Пожилым людям рассказали, как обезопасить себя от дистанционного мошенничества.

Полицейские Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества и повышение правовой грамотности населения. Особое внимание уделяется работе с гражданами пенсионного возраста.

Так, сотрудники МУ МВД России «Сызранское» встретились с представителями старшего поколения. Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) территориального ОВД подполковник полиции Владимир Иевлев, приводя конкретные примеры, подробно рассказал о наиболее распространенных способах обмана, а также о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям. Это звонки от якобы работников банка и сотрудников силовых структур, предложения несуществующих компенсаций и выплат, перевод денег на «безопасный счет», схема «Ваш родственник попал в ДТП».

Заместитель начальника отдела полиции «Юго-Западный» подполковник полиции Максим Зоткин напомнил присутствующим о простых, но важных правилах, которые помогут не стать жертвами злоумышленников. Полицейский призвал не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. При утере платежной карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» обсуживаемого банка и заблокировать карту.

Представитель службы участковых уполномоченных полиции подполковник полиции Евгений Афанасьев призвал граждан поделиться услышанной на мероприятии информацией со своими родственниками, соседями, друзьями и знакомыми и вручил присутствующим памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы пострадали от рук злоумышленников.

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