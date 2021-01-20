В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота около 4 килограммов наркотических средств

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Инспекторы ДПС остановили на стационарном посту около села Зеленовка иномарку для проверки документов. Водитель и пассажир заметно нервничали и услышав, что полицейские будут проводить досмотр автомобиля, решили скрыться. Стражи порядка остановили их автомобиль и задержали молодых людей.

На стационарном посту ДПС около села Зеленовка Ставропольского района Самарской области Госавтоинспекторы остановили иномарку для проверки документов.

При проверке документов полицейские обратили внимание, что водитель и пассажир заметно нервничают. Сотрудники ГИБДД приняли решение досмотреть транспортное средство. Полицейские попросили водителя открыть багажник, и в этот момент он нажал на педаль газа, чтобы скрыться, но был заблокирован и остановлен дорожными полицейскими.

После задержания водителя и пассажира, инспекторы ДПС приступили к досмотру автомобиля. В присутствии понятых на заднем сиденье они обнаружили и изъяли черный рюкзак с полиэтиленовыми пакетами, внутри которых находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Изъятое вещество направили на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в пакете находилось наркотическое средство мефедрон,

По данным сотрудников полиции, 27-летний не судимый, безработный водитель и 26-летний, ранее судимый за кражу пассажир, проживающие в городе Санкт-Петербурге, в Самарской области оказались проездом.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Полицейскими проводятся необходимые оперативные мероприятия, устанавливается, где и при каких обстоятельствах приобретено наркотическое средство.