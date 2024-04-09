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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Рецидив»

9 апреля 2024 10:36
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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Рецидив»

Мероприятие проводилось с целью предупреждения совершения повторных преступлений лицами, состоящими на учете органов внутренних дел.

Как сообщила начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН полковник полиции Юлия Ситникова: «В целях повышения эффективности предупреждения органами внутренних дел Российской Федерации совершения повторных преступлений лицами, ранее совершавшими преступления и состоящими на учете органов внутренних дел на территории Самарской области проведёна оперативно-профилактическая операция «Рецидив»».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления охраны общественного порядка, участковые уполномоченные полиции, представители органов здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудники ФСИН и Росгвардии, общественность, а также сотрудники службы занятости населения, которыми оказана методическая и информационная помощь по вопросам, связанным с трудоустройством и социальной реабилитацией ранее судимых.

Юлия Александровна  отметила: «В период с 1 по 5 апреля текущего года сотрудниками полиции проверено 3554 ранее судимых жителей области, состоящих на профилактическом учете, в том числе – 1589, состоящих под административным надзором, из которых, 92 привлечены к административной ответственности за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. В отношении 27 лиц возбуждены уголовные дела превентивной направленности, совершенных ранее судимыми лицами, в т.ч. по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – 2, ст. 314.1 УК – 17 и ч. 4 ст. 228.1 УК – 1, в суды направлено 46 административно-исковых заявлений на ужесточения мер административного надзора».

Так, в ОМВД России по г. Жигулевску по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ возбуждено уголовное дело
в отношении неоднократно ранее судимого местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения и используя в качестве оружия нож, высказывал слова угрозы убийством своей жительнице.

Сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» в Самаре разыскан освобожденный 8 марта текущего года из мест лишения свободы и не вставший на учет мужчина, в отношении которого установлен административный надзор. Полицейскими он признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК.

В ОП по г. Октябрьску МУ МВД России «Сызранское» в отношении поднадзорного лица возбуждено уголовное дело за неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом, сопряженное с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Полковник полиции напоминает: «Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений на территории Самарской области, продолжаются. За противоправную деятельность предусмотрена, как административная, так и уголовная ответственность. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102».

 

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