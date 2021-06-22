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В Самарской области подросток распространял героин

22 июня 2021 13:38
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В Самарской области подросток распространял героин

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 17-летнего жителя Ртищевского района Саратовской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани.

Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый был задержан в районе 966 км перегона ст. Сызрань- ст. Октябрьск  и доставлен в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения личного досмотра. В ходе которого в личных вещах задержанного были обнаружены 40 полимерных свертков с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере, общей массой около 75 грамм.

В ходе дальнейшей реализации оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли из тайников три закладки с наркотическим средством, приготовленным подозреваемым для последующего сбыта на территории г. Сызрани Самарской области.

Кроме того, в ходе проведения осмотра жилища подозреваемого в съемной квартире были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с нерасфасованным веществом весом около 160 граммов. Полицейские также обнаружили приспособления, предназначенные для расфасовки – электронные весы, полимерные пакетики и скотч.

Общий вес изъятого наркотического средства «героин» составил 242,28 грамма.

По данным следствия установлено, что подозреваемый сбытом наркотических средств начал заниматься с мая текущего года. За это время он осуществил сбыт крупных партий героина в г. Сызрани и г. Кузнецке.  

На период предварительного следствия в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приволжским СУ на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). 

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Теги: наркотики Стоп Наркотик

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