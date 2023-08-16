В Самарской области по указанию мошенников начальник учебного отдела одного из ВУЗов взяла кредиты

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В отдел полиции обратилась 45-летняя жительница Самарской области с заявлением о хищении денежных средств в размере 1,5 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонили неизвестные, которые убедили женщину, что злоумышленники используют ее данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и чтобы не стать соучастником и поймать мошенников, необходимо взять кредит и перечислить полученные денежные средства на специальные расчетные счета. Лже-правоохранители обещали вернуть начальнику учебного отдела одного из ВУЗов все деньги после поимки преступников. Женщина, пообщавшись с мошенниками и в течение часа, введенная в заблуждение взяла кредит под высокие проценты и перевела денежные средства в размере 1,5 млн рублей на указанные "специальные" счета. Когда для "спецоперации" собеседники потребовали передать еще денег, жительница Самарской области поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!