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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о хищении имущества нефтегазовой компании

28 февраля 2021 11:31
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела о хищении имущества нефтегазовой компании

В ноябре 2020 года в дежурную часть территориального органа поступило два заявления о хищении имущества со скважин, принадлежащих одной из нефтегазовых компаний. Материальный ущерб для организаций составил 49 тысяч рублей.

На местах происшествий  сотрудниками следственно-оперативной группы обнаружены и изъяты следы протектора шин автомобиля и подошвы обуви, зафиксированы следы среза, оставленные кусачками при разрезании кабеля.

Инспекторами ДПС ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский»  во время несения службы задержаны два 36-летних местных жителя с мешками нарезанного металлического кабеля. 

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что один из злоумышленников  причастен к совершению аналогичного противоправного деяния. Правоохранители выяснили, что житель Нефтегорска в ночное время путем незаконного отключения электропитания трех скважин похитил силовой кабель, чем причинил предприятию ущерб в размере 35 тысяч рублей. 

Уголовные дела в отношении злоумышленников соединены в одно производство и в настоящее время направлены в Нефтегорский районный суд Самарской области  для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.

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