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В Самарской области начальница бюро АО отдала мошенникам свыше 3,4 млн рублей

9 ноября 2022 09:59
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В Самарской области начальница бюро АО отдала мошенникам свыше 3,4 млн рублей

В дежурную часть полиции по Самарскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя местная жительница, работающая  начальником бюро одного из АО в Самарской области.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, представились правоохранителями  и убедили, что на ее имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники сообщили потерпевшей, что для отмены операций необходимо установить в телефон специальное приложение и  временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина выполнила их требования и «подарила» злоумышленникам около 200 тысяч рублей, которые были на ее счету, а также свыше 3,4 млн. рублей, которые взяла в кредит через мобильное приложение. Как пояснила настоящим полицейским заявительница, раньше она слышала из СМИ о подобных мошеннических схемах, но все равно доверилась лже-правоохранителям.  По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

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