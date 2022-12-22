В Самарской области начальник станции по борьбе с болезнями животных подозревается в мошенничестве

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Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил на работу сторожа и незаконно получил его заработную плату за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года, на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.