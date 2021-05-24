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В Самарской области мошенники чуть не выманили 7,5 млн рублей

24 мая 2021 10:30
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В Самарской области мошенники чуть не выманили 7,5 млн рублей

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий проведенных УФСБ России по Самарской области, пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, причастных к совершению мошеннических действий.

Установлено, что жители Самарской области 1981 г.р. и 1985 г.р. получили от представителя вышеуказанной организации денежные средства за решение вопроса об уменьшении налоговых доначислений, не имея реальной возможности и намерений выполнить данное обязательство. В июне 2020 года оба задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 7,5 млн рублей.

04.11.2020 УФСБ России по Самарской области в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Мужчины признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно и 3 годам лишения свободы соответственно.

Теги: мошенничество налоговые преступления УФСБ

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