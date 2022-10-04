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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мошенник "развел на деньги" сотрудницу юридической фирмы

4 октября 2022 09:34
165
В Самарской области мошенник "развел на деньги" сотрудницу юридической фирмы

Сотруднице юридической фирмы позвонил неизвестный, представившийся специалистом банка, который сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть её сбережениями. Для предотвращения данной операции «специалист» порекомендовал перевести накопления на безопасный счет. По указанию собеседника 27-летняя женщина перевела свои сбережения в сумме 1500 000 рублей на продиктованный собеседником счет. После этого разговор был прекращен. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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