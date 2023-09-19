В Самарской области мать обвинила сына в несуществующей краже золота

85

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от жительницы Похвистневского района о краже золотых украшений.

При обращении в полицию женщина в установленном законом порядке была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Гражданка указала полицейским, что подозревает в краже своего сына, так как у них случаются частые конфликты. В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего.

Как выяснилось, заявительница из-за неприязненных отношений к своему сыну решила совершить заведомо ложное сообщение о преступлении. В ходе допроса женщина призналась, что заранее переложила золотые украшения в свою сумку и все время держала их при себе. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Уголовное дело с обвинительным заключение было направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.