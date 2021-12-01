В Самарской области изъято 2 кг 795 г наркотических средств

152

Оперативно-разыскное мероприятие «Притон 2021» проводилось в первой декаде ноября текущего года.

В период проведения второго этапа ОПМ «Притон - 2021» на территории Самарской области из незаконного оборота изъято 2 кг 795 г наркотических средств. Собрано 12 материалов проверок по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Выявлено 162 факта административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К административной ответственности привлечено 157 лиц. Задержано 5 лиц, находящихся в розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 12 лиц, уклонившихся от прохождения реабилитации.

За 10 месяцев 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 31 преступление по фактам организации притонов и их содержания. За совершение преступлений данной категории к уголовной ответственности привлечено 27 жителей Самарской области.

Так, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Новокуйбышевску выявили в многоквартирном доме на одной из улиц города квартиру, в которой собирались наркозависимые лица для употребления наркотических веществ.

Ранее жители этого дома в беседе со стражами порядка сообщали, что в квартире постоянно собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. При проверке указанного адреса, полицейские неоднократно выявляли лиц, употребляющих наркотические средства, все они привлечены к ответственности. Сотрудники полиции провели комплекс проверочных и оперативных мероприятий, в ходе которых задержан ранее судимый за хранение и употребление наркотических веществ 31-летний местный житель. Мужчина проживает один, состоит на учете в наркологическом диспансере, нигде не работает. Сотрудниками полиции установлено, постоянно общаясь с лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества, он систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков. В момент задержания в квартире находились трое человек, в том числе хозяин. Все обитатели квартиры прошли медицинское освидетельствование. Обследование показало наличие наркотика в их организме. Полицейские собрали в отношении местных жителей административные материалы, предусмотренные ст.6.1 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

В присутствии понятых сотрудники полиции провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы с налетом, пластмассовые трубочки, фольгу и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Изъятое направили на исследование, по результатам которого установлено, что в представленных объектах имеются следовые остатки наркотических средств.

Отделом дознания Новокуйбышевской полиции в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Квартира поставлена на профилактический учет.

Оперативно-разыскные мероприятия прошли также и на территории Кинель-Черкасского района. Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, что житель села Кротовка Самарской области может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых, в доме подозреваемого, они обнаружили и изъяли три свертка с засушенными частями растений.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество растительного происхождения является наркотическим средством – марихуана, общей массой около 9 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Хозяин домовладения пояснил полицейским, что хранил части наркосодержащих растений для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.