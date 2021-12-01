В Самарской области изъято 2 кг 795 г наркотических средств

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»
Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»
В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск
В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск
Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте
Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению
Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Во дворе на Партизанской в Самаре машина провалилась в яму
Во дворе на Партизанской в Самаре машина провалилась в яму
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.09
EUR 84.82
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области изъято 2 кг 795 г наркотических средств

1 декабря 2021 11:25
152
В Самарской области изъято 2 кг 795 г наркотических средств

Оперативно-разыскное мероприятие «Притон 2021» проводилось в первой декаде ноября текущего года.

В период проведения второго этапа ОПМ «Притон - 2021» на территории Самарской области из незаконного оборота изъято 2 кг 795 г наркотических средств. Собрано 12 материалов проверок по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Выявлено 162 факта административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К административной ответственности привлечено 157 лиц. Задержано 5 лиц, находящихся в розыске за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 12 лиц, уклонившихся от прохождения реабилитации.

За 10 месяцев 2021 года на территории Самарской области зарегистрировано 31 преступление по фактам организации притонов и их содержания. За совершение преступлений данной категории к уголовной ответственности привлечено 27 жителей Самарской области.

Так, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Новокуйбышевску выявили в многоквартирном доме на одной из улиц города квартиру, в которой собирались наркозависимые лица для употребления наркотических веществ.

Ранее жители этого дома в беседе со стражами порядка сообщали, что в квартире постоянно собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни. При проверке указанного адреса, полицейские неоднократно выявляли лиц, употребляющих наркотические средства, все они привлечены к ответственности. Сотрудники полиции провели комплекс проверочных и оперативных мероприятий, в ходе которых задержан ранее судимый за хранение и употребление наркотических веществ 31-летний местный житель. Мужчина проживает один, состоит на учете в наркологическом диспансере, нигде не работает. Сотрудниками полиции установлено, постоянно общаясь с лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные вещества, он систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков. В момент задержания в квартире находились трое человек, в том числе хозяин. Все обитатели квартиры прошли медицинское освидетельствование. Обследование показало наличие наркотика в их организме. Полицейские собрали в отношении местных жителей административные материалы, предусмотренные ст.6.1 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

В присутствии понятых сотрудники полиции провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы с налетом, пластмассовые трубочки, фольгу и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств. Изъятое направили на исследование, по результатам которого установлено, что в представленных объектах имеются следовые остатки наркотических средств.

Отделом дознания Новокуйбышевской полиции в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Квартира поставлена на профилактический учет.

Оперативно-разыскные мероприятия прошли также и на территории Кинель-Черкасского района. Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, что житель села Кротовка Самарской области может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых, в доме подозреваемого, они обнаружили и изъяли три свертка с засушенными частями растений.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество растительного происхождения является наркотическим средством – марихуана, общей массой около 9 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Хозяин домовладения пояснил полицейским, что хранил части наркосодержащих растений для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре транспортные полицейские задержали наркокурьера
23 ноября 2021, 10:17
В Самаре транспортные полицейские задержали наркокурьера
Мужчина из тайника-закладки забрал объемный пакет . Криминал
780
В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»
22 ноября 2021, 13:13
В Самаре сотрудники Росгвардии приняли участие в реализации проекта «Территория без наркотиков»
С инициативой проведения подобной встречи в Управление Росгвардии по Самарской области обратился преподавательский состав учебного заведения. Общество
740
В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик
20 ноября 2021, 10:47
В Тольятти у девушки-пассажирки нашли наркотик
Задержанная проживает в городе Жигулевск. Криминал
1421
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
79
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
254
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
231
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
477
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
540
Весь список