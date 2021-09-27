В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В качестве практической части урока учащиеся пройдут игровой тренажёр.
Российские школьники создадут умных помощников для учителей на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту
Налоговая служба напоминает, срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря 2021 года.
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов
В эти выходные на ВДНХ прошел Всероссийский фестиваль технических достижений «Техносреда».
Вузы-участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» приняли участие на фестивале «Техносреда» в Москве
Специальный грант университеты смогут направить на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий.
5 вузов-участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» вошли в число университетов страны, которые получат грант по программе Приоритет 2030»
В рамках форума ПРОФ-IT состоялась дискуссия «Инфраструктура для принятия государственных управленческих решений. ЦУР как драйвер цифровизации».
Искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением
В Самаре за сутки заболели 358 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Следующим этапом совместной работы станет создание IT-платформы для Единого реестра технопарков Союзного Государства.
Технопарк «Жигулевская долина» включён в реестр технопарков Союзного государства России и Беларуси
Участники обсудят тему инжиниринга в системах электрохимии, практики применения водородной энергетики и топливных элементов.
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет инжиниринговый Форум 2021
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.66
-0.35
EUR 85.04
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»
В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»

27 сентября 2021 13:20
176
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»

В Самарской области расследуют дело о мошенничестве по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года путем обмана под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и  инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли», завладели денежными средствами в сумме свыше 6 миллионов рублей, принадлежащими жителям Самарской области, впоследствии незаконно обратив их в свою пользу.

В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), а также устанавливаются лица, пострадавшие от их неправомерных действий.

Пострадавшие от противоправной деятельности инвестиционной компании «Finiko» («Финико») могут обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России либо по телефонам: 112 (телефон вызова экстренных служб), 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть Управления МВД России по г. Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское»).

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021, 13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
Такие данные на 26 сентября приводит оперштаб. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
774
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021, 14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
 Фестиваль — магнит для молодых, талантливых, креативных людей, которые живут настоящим, но устремлены в будущее. Общество
898
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021, 13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
Данные на 25 сентября приводит оперштаб. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
965
В центре внимания
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
27 сентября 2021  13:20
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
172
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021  13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
772
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
897
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
963
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
848
Весь список