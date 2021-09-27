В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»

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В Самарской области расследуют дело о мошенничестве по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года путем обмана под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли», завладели денежными средствами в сумме свыше 6 миллионов рублей, принадлежащими жителям Самарской области, впоследствии незаконно обратив их в свою пользу.

В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), а также устанавливаются лица, пострадавшие от их неправомерных действий.

Пострадавшие от противоправной деятельности инвестиционной компании «Finiko» («Финико») могут обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России либо по телефонам: 112 (телефон вызова экстренных служб), 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть Управления МВД России по г. Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское»).