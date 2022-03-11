В Самарской области ищут подозреваемого в преступлении

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О местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112.

Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч.1 ст.115 «Причинение легкого вреда здоровью» Слободян Степан Романович 1994 года рождения, ранее проживавший по адресу: Сызранский район поселок Междуреченск. Мужчина скрылся от органов дознания и объявлен в федеральный розыск.

Приметы: мужчина, на вид 35-40 лет, рост 175-180 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые темного цвета, может носить бороду.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.