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В Самарской области ищут мошенника,который скрылся от органов следствия  и объявлен в Федеральный розыск

17 октября 2024 09:51
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В Самарской области ищут мошенника,который скрылся от органов следствия  и объявлен в Федеральный розыск

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Рыжкова Василия Михайловича 1972 года рождения, который скрылся от органов следствия  и объявлен в Федеральный розыск

Мужчина подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц и хищении более 550 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Рыжкова Василия Михайловича 1972 года рождения, уроженца села Черноводск Чимкентской области, ранее проживавшего в Сызрани, который скрылся от органов следствия  и объявлен в Федеральный розыск.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России  «Сызранское» в отношении разыскиваемого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц и причинении своими противоправными действиями одному из банковских учреждений материального ущерба на сумму более 550 тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 50 - 55 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, глаза карие, брови густые,  волосы темные -  коротко стриженные.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464)333-866, 8(8464)984-602 либо 102. 

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