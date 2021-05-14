В Самарской области эксперты помогли задержать магазинного грабителя

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В полицию Тольятти обратился представитель одного из магазинов, расположенных на улице Мира. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный рывком похитил из кассы денежные средства.

Со слов заявителя сотрудники полиции составили ориентировку с описанием примет грабителя и распространили ее среди личного состава Управления, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. начальник смены дежурной части направил по указанному в сообщении адресу ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативную группу.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили и опросили очевидцев происшествия, изучили материалы с камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении. Правоохранители выяснили, что предполагаемый злоумышленник зашел в магазин, какое-то время ходил по торговому залу, затем подошел к зоне кассового обслуживания, имитировал покупку продуктов и рывком похитил денежные средства.

С поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые дознаватель направил на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественное преступление жителю Тольятти 1995 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали его возле одного из многоэтажных домов в Комсомольском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанный молодой человек вину в содеянном правонарушении признал и пояснил сотрудникам полиции, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.