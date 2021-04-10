В Самарской области эксперты нашли вора по ДНК

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В ноябре 2020 года в ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома, расположенного в селе Березовка Самарской области, используемого в летнее время в качестве дачи. По словам пострадавших, из дома пропало практически все имущество, в том числе телевизор, стиральная машинка и различные строительные инструменты. Материальный ущерб, заявленный владельцем дома, составил свыше 14,4 тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий полицейские предположили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен местный житель 1986 года рождения. В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники полиции обнаружили часть похищенного из домовладения в селе Березовка Елховского района Самарской области. Мужчина утверждал, что бытовые приборы приобрел у случайного знакомого.

Для проведения генетической экспертизы изъятые перчатки сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследованием установлено, что генетический профиль человека, оставленный на перчатках, изъятых с места происшествия, совпадает с имеющимся в базе ДНК ранее судимого за имущественные преступления.

В ходе проведения следственных действий местный житель признал вину в совершенном противоправном деянии. Но, дав обязательство о невыезде и надлежащем поведении, в феврале 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в Федеральный розыск.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тольятти, сообщает облМВД.

Расследование уголовного дела продолжается.