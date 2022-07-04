В Самарской области директор ООО похитил деньги, выделенные на ремонт памятников

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По версии следствия, в период времени с апреля по май 2020 года подозреваемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, путем обмана похитил денежные средства, выделенные на выполнение работ по ремонту памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенных в населенных пунктах Волжского района, в том числе поселках Просвет, Домашкины Вершины,Черновский Волжского района. Данные работы выполнялись подрядчиком в рамках государственной программы «Содействие развитию благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы». Как полагает следствие, объемы выполненных работ не соответствуют требованиям проектно-сметной документации. Следствием выявлено 7 фактов противоправной деятельности подозреваемого, общая сумма ущерба, нанесенного Администрации муниципального района составила более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Следствие полагает, что в период с июня 2019 года по июль 2022 года организацией под руководством подозреваемого в рамках реализации национального проекта «Образование» также были заключены контракты на ремонт образовательных учреждений в населенных пунктах в 6 населенных пунктах Волжского района, в том числе Подъем-Михайловке, Смышляевке, Рощинском. По результатам выполненных работ были составлены акты, содержащие заведомо ложные сведения относительно объемов работ, послужившие основанием для перечисления на расчетные счета организации – подрядчика денежных средств в размере более 4 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.