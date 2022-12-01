В Самарской области бухгалтер в погоне за легким заработком лишилась 2 550000 рублей

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В Самарской области бухгалтер медицинского учреждения лишилась, поверив в возможность заработать на инвестициях

Жительнице Красноармейского района Самарской области 1966 года рождения поступил звонок от псевдоинвестора с предложением значительного преумножения своих сбережений. Женщина обрадовалась перспективой легкого заработка и оформила кредит через банковское приложение. После чего перевела на указанные оппонентом счета денежные средства в размере 2 550000 рублей, однако обещанного дохода не получила. Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а возможность снять вырученные средства отсутствует. Попытки связаться с инвестором оказались безуспешными. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.