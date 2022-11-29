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В Самарской области будут судить убийцу трех косуль

29 ноября 2022 10:44
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В Самарской области будут судить убийцу трех косуль

12 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району поступило обращение от местного жителя, который сообщил, что увидел на своем свежевспаханном поле следы протекторов, прошел по ним и в овраге на 23 км а/д «Тольятти- Хрящевка» обнаружил останки трех косуль.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы  обнаружили и изъяли следы протекторов шин, предположительно внедорожника, головы и ноги животных, фрагменты ткани со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Департамент охоты и рыболовства по Самарской области предоставил документы, согласно которым, причинённый охотничьим ресурсам ущерб от гибели трех особей животного составляет 120 тысяч рублей, что является крупным размером.

Отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба), возбуждено уголовное дело. В службы и подразделения полиции дознавателем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Сотрудники уголовного розыска установили наличие камер видеонаблюдения, расположенных на указанном участке трассы, изъяли и  изучили записи. Данные 35 владельцев проезжавшего автотранспорта, со схожими изъятым протекторами шин,  сравнили с данными владельцев охотничьего оружия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские предположили, что к происшествию причастен житель Самарской области 1950 года рождения. 

Пенсионер пояснил полицейским, что охотился без лицензии на данный вид животных, хотя и знал, что это противозаконно, после чего разделал туши, мясо забрал, а останки выкинул в овраг.

По месту проживания местного жителя сотрудниками полиции обнаружено и изъято принадлежащее ему оружие и патроны, хранящиеся в установленном законом порядке.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Уголовное дело

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