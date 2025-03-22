В Самарской области 56-летний мужчина стал жертвой обманной схемы, известной как “мошеннические раздачи”

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Суть заключается в том, что злоумышленники предлагают жертвам криптовалюту по привлекательной цене и обещают большие выплаты при небольшом вложении. Именно такое объявление местный житель увидел в мессенджере.



Продавец убедил мужчину в подлинности покупки и потребовал срочно внести предоплату через систему быстрых платежей. Потерпевший перевел в общей сложности 212 000 рублей двумя транзакциями. После чего “продавец” перестал выходить на связь.



Главное правило безопасности - никогда не переводить деньги неизвестным лицам, особенно если сделка кажется слишком выгодной.



По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.