В Самарской области 274 млн рублей "заработали" преступники на наркотиках

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В январе прошлого года в рамках оперативных мероприятий, реализованных в несколько этапов, сотрудники регионального УНК совместно с коллегами из ГУНК МВД России установили структуру преступной организации, выявили и задержали активных его участников, а также схемы реализации запрещённых веществ.

В общей сложности фигурантами совершено более 80 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет, которые фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Самарской области, а также Рязани, Москвы и Московской области.

Всего в рамках оперативных мероприятий полицейскими изъято более 3,7 килограммов наркотического средства героин, а также денежные средства в сумме 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов США.

В ходе расследования уголовного дела следователем назначена бухгалтерско-судебная экспертиза, целью которой было установить оборот денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств на территории субъектов РФ.

Согласно заключению экспертов, лица, входящие в преступное сообщество, в результате совершения различных финансовых операций легализовали свыше 274 миллионов рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.



Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по г. Тольятти в отношении участников сообщества возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.