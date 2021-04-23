В Самарской колонии в посылке - банке с кремом нашли украшения

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Сотрудниками отдела безопасности исправительной колонии № 15 при досмотре передачи, предназначенной осужденной А., найдены украшения. Они были спрятаны в банку с кремом.

Серьги, кольца, подвески и пирсинги вместе с хозяйственными товарами и продуктами принес родственник осужденной женщины. Данные предметы не относятся к вещам, переданным в установленном законом порядке.

Материалы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.12 КоАП РФ, направлены в суд для дальнейшего принятия решения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области