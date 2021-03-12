В Самаре жулик украл дорогой телефон из салона и забыл бутылку

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В полицию обратился управляющий салона сотовой связи, расположенного на проспекте Кирова в Самаре. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил со стойки продавца сотовый телефон стоимостью более 20 000 рублей.

В ходе работы полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников салона сотовой связи. При осмотре места происшествия изъяли бутылку из-под алкогольного напитка, предположительно, оставленную злоумышленником. Было установлено, что к преступлению может быть причастен житель Самары 1993 года рождения. Молодого человека задержали при попытке сдать похищенное имущество в ломбарде на ул. Ново-Вокзальной.

Самарец сознался в содеянном и пояснил, что вырученными деньгами планировал расплатиться с долгами. Под видом покупателя он зашел в помещение торговой точки и попросил одного из продавцов показать ассортимент мобильных устройств. Зная о наличии в зале камер видеонаблюдения, злоумышленник набрал на одном из телефонов адресованный продавцу текст. Работник должен был осуществить фиктивную продажу мобильного устройства и на следующий день получить вознаграждение в размере 3000 рублей. Однако сотрудник не согласился и попросил посетителя покинуть помещение. В этот момент мужчина подошёл к столу, схватил телефон и выбежал из магазина, оставив на прилавке принесенную с собой бутылку с алкоголем.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.