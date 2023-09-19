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В Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот

19 сентября 2023 09:55
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В Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот

В Самарской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие целью которого является предупреждение, выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также неправомерным оборотом иных платежных средств.

В 2023 году сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Самаре задокументирован факт сбыта группами злоумышленников фальшивых денежных банкнот номиналом 200 и 5000 р.

Сотрудники полиции предупреждают, если у вас оказалась фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть, тогда вы автоматически становитесь соучастником данного преступления, за которое в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений.

Под хранением денежных купюр в целях сбыта можно понимать умышленные действия, связанные с фактическим нахождением поддельных денежных купюр во владении виновного (в тайниках, при себе, в транспортном средстве во время поездки и т.д.) с целью сбыта.

К уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные.

Начальник ОЭБиПК УМВД России по г. Самаре Владимир Мидцев предупреждает, что ответственность как за изготовление, хранение, перевозку так и за сбыт поддельных денежных знаков банка Российской Федерации предусмотрена статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до15 лет лишения свободы.

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