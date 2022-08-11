В Самаре задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении малолетних детей

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В Самаре сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении малолетних детей.

Мужчина подозревается в том, что на детской площадке в Кировском районе областного центра совершал иные действия сексуального характера, показывая двум девочкам половой орган.

В ходе опроса ранее не судимый уроженец Ульяновской области 1987 года рождения не стал отрицать причастности к произошедшему и подробно рассказал о своих действиях.

По материалам, собранным оперативниками, СУ СК РФ по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ» Насильственные действия сексуального характера».

Полицейские обращаются ко всем: если вы узнали в задержанном мужчину, который совершил в отношении вас или ваших близких противоправные действия, обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 8(846)278-22-22 – дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области, 8(927)7282444 УУР ГУ МВД России по Самарской области.