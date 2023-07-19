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В Самаре задержан наркоман из Брянска

19 июля 2023 09:59
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В Самаре задержан пенсионер-наркоман из Брянска

Запрещенное вещество ранее не судимый мужчина носил с собой в пакете.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на одной из улиц Ленинского района обратили внимание на прохожего с явными признаками наркотического опьянения. Полицейские потребовали у мужчины предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно, не мог назвать свои данные и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. В пакете у ранее не судимого 51-летнего жителя города Брянск патрульные обнаружили и изъяли части растений зеленого цвета. Для составления административного материала, за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ задержанного доставили в отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в пакете находилось наркотическое средство растительного происхождения – конопля массой около 95 грамм.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотические растения нарвал где-то на окраине города для собственного употребления.

Отделением дознания отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

Теги: Стоп Наркотик

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