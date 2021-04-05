В Самаре задержан главарь самой кровавой банды девяностых

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Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и места его возможного нахождения.



Во время проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» полицейские задержали ранее судимого за преступление против общественной безопасности 49-летнего жителя Самары.

Из автомобиля подозреваемого сотрудники полиции изъяли гранаты, предметы похожие на пистолеты, патроны и карабин с оптическим прицелом.

Изъятое направленно на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе опроса, мужчина пояснил, что предметы являются его имуществом, которое он хранил с 90-х годов, а узнав, что им интересуются правоохранительные органы, решил перевезти из гаража в более надежное место хранения.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.