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В Самаре вынесли приговор по делу о производстве космических запчастей в гаражах

2 марта 2021 13:56
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В Самаре вынесли приговор по делу о производстве космических запчастей в гаражах

Игорь Чекменев получил 6 лет колонии общего режима.

Кировский районный суд завершил оглашение приговора заместителю руководителя Волжского Конструкторского бюро РКК «Энергия» Игорю Чекменеву. Самарец обвинялся в мошенничестве.

По версии следствия, Игорь Чекменев с генеральным директором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым создали для исполнения заказа две организации - ООО "ЭнКом" и ООО "СЭП", которые не имели ни соответствующих лицензий, ни производственных мощностей. Созданные компаниями установки воздушного термостатирования для ракетного модуля не соответствовали требованиям, из-за чего заказчик понес убытки. Фактически, сложнейшие установки собрали в гараже, расположенном в Льговском переулке в Самаре.

По мнению следователей, таким образом обвиняемый вместе с коллегами через подконтрольные фирмы вывели из ВКБ денежные средства в особо крупном размере. Также через вновь созданные юрлица они поставляли конструкторскому бюро комплектующие по завышенной цене. Всего ВКБ, по версии следствия, переплатило около 17 миллионов рублей. Кировский районный суд приговорил бывшего заместителя руководителя Волжского Конструкторского бюро РКК «Энергия» Игоря Чекменева к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет ГТРК Самара.

Фото pixabay.com

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