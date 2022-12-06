В Самаре вынесли приговор мужчине, который из ревности поджег автомобиль возлюбленной

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В ночь с 28 на 29 июня 2021 года в ДЧ отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о возгорании на неохраняемой парковке возле одного из домов на проспекте Кирова автомобиля «Volkswagen Touareg», пламя от которого распространилось на рядом стоящий автомобиль «ВАЗ 21093». Спустя несколько дней аналогичная ситуация произошла на ул. Молодежной. Произошло возгорание кроссовера «Volkswagen Tiguan», пламя от которого перекинулось на рядом припаркованный автомобиль «Kia Spectra». По данным фактам отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ

Оперативники при просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от мест происшествия, заметили, что во всех случаях незадолго до возгорания возле автомобилей находился мужчина. Сотрудники уголовного розыска предположили, что во всех случаях действовал один и тот же злоумышленник, установили пути его отхода и автомобиль, на котором он передвигался. Видеозапись полицейские предъявили водителям сгоревших иномарок. При просмотре записей, одна из потерпевших - женщина 1972 года рождения, по характерным чертам узнала в «поджигателе» своего знакомого. Во время оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину на территории областного центра. На время предварительного расследования подозреваемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении преступлений мужчина признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся, обещал возместить ущерб пострадавшим.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.