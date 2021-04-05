В Самаре вора выдала украденная дамская сумочка

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Мужчина с дамской сумочкой недалеко от места преступления не мог не привлечь внимания патрульных росгвардейцев.

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Революционной. Преступник украл женскую сумочку, принадлежавшую администратору. Добычей злоумышленника стали документы, удостоверяющие личность, планшет, пластиковая карта, с которой были сняты деньги, и кошелек. Обнаружив пропажу сумочки, хозяйка сообщила в полицию.

Оперативный дежурный направил на место происшествия экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По прибытии стражи правопорядка опросили потерпевшую, она рассказала, как выглядел вор. Отрабатывая территорию, прилегающую к магазину, патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого – вдобавок он держал в руках дамскую сумочку.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника – жителя Самары 1966 года рождения, и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.