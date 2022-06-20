В Самаре вор разбил похищенный телефон об асфальт после того, как не смог продать

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Рано утром 16 мая текущего года в отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Самаре обратился 34-летний водитель такси, который рассказал, что его только что ограбил пассажир. Дежурный уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного сотового телефона, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Возле одного из домов на ул. Бакинской полицейских ожидал работник таксомоторной организации, который рассказал, что подвозил молодого человека, по прибытию к месту назначения тот вышел из автомобиля и, проходя мимо водительской двери, схватил с приборной панели сотовый телефон и убежал. Мужчина попытался вернуть смартфон, но ему это не удалось, тогда он обратился за помощью в полицию.

Оперуполномоченные изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на домах в непосредственной близости от места происшествия, установили и опросили свидетелей, проверили лиц ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе отработки полученных сведений сотрудникам уголовного розыска стало известно, что к преступлению может быть причастен житель Самары 1999 года рождения. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения разыскиваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что пытался сдать чужой телефон в комиссионный магазин, но работники торговой точки отказали молодому человеку в приобретении устройства. Тогда он вышел на улицу и разбил сотовый телефон об асфальт.

Отделом дознания ОП № 7 Управления МВД России по г. Самаре в отношении 22-летнего жителя Самары ранее судимого за совершение двух грабежей, разбоя и квартирной кражи по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Причиненный потерпевшему материальный ущерб подозреваемый обещал возместить в полном объеме.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможную причастность задержанного к аналогичным происшествиям.