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В Самаре водитель-стажер присвоил деньги компании

12 мая 2022 10:33
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В Самаре водитель-стажер присвоил деньги компании

В Самаре в конце 2021 года окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя Самарской области. 

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина 1989 года рождения, будучи сотрудником одной из самарских фирм по поставке свежемороженой рыбы, похитил у своего работодателя 300 000 рублей.

О пропаже имущества в полицию сообщил руководитель предприятия. Следователи выяснили, что 32-летний мужчина устроился в фирму на должность водителя. Спустя месяц у нового сотрудника возникла сложная финансовая ситуация, и он решил воспользоваться денежными средствами из кассы организации. Как установили следователи, водитель при выполнении заказа  по доставке груза в г. Стерлитамак получил от индивидуального предпринимателя 300 000 рублей в качестве оплаты за поставку товара. Вместо того, чтобы передать полученную наличность в кассу, работник присвоил денежные средства себе, после чего потратил на личные нужды.

В ходе предварительного следствия следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работал мужчина. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.

Сотрудники полиции выяснили, что данный гражданин не в первый раз обвинялся в присвоении и растрате. В 2018 году Железнодорожный районный суд Самарской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и приговорил к условному наказанию с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Мужчина, являясь водителем в организации металлопроката, присвоил вверенные ему изделия, после чего перепродал их в пункт приёма металлолома. Общая сумма причинённого ущерба составила более 500 000 рублей.

По итогам рассмотрения уголовного дела Советский районный суд г. Самары признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание мужчине в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима. Часть причиненного ущерба бывший водитель-стажер возместил пострадавшей стороне в ходе предварительного расследования.

Теги: Кража

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