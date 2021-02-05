В Самаре у пассажира поезда нашли гашишное масло в крупном размере

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Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте при сопровождении поезда «Красноярск – Адлер»выявили пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе проведения личного досмотра в личных вещах гражданинаполицейские обнаружили банку, внутри которой находилось вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения.

Согласно справке эксперта изъятое вещество оказалось наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом), вес которого составил 115,83 грамма.

Установлено, что 33-летний житель Челябинской области незаконно приобрел наркотик и хранил при себе без цели сбыта.

По данному факту следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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