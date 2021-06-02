В Самаре у музыканта в такси украли гитару и микрофон

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Заявитель рассказал, что в ночное время суток находился на территории Железнодорожного района, около 5 часов утра он решил воспользоваться услугами таксиста, будучи в алкогольном опьянении. Добравшись до места назначения, мужчина вышел, оставив в автомобиле электрогитару, микрофон и кабели. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила более 40 000 рублей.

В ходе работы полицейские установили приметы пропавшего имущества. Проверив места возможного сбыта похищенного стражи порядка обнаружили музыкальный инструмент в одном из ломбардов, расположенном на ул. Антонова – Овсеенко. Сотрудники полиции изъяли расходно-кассовый ордер и установили личность мужчины, который принес товар в ломбард. Им оказался 26-летний житель г. Самары, подрабатывающий таксистом. Его местонахождение установили в кратчайшие сроки. Задержали мужчину на территории областного центра.

В тайном хищении чужого имущества он сознался и пояснил, что после выполнения заказа обнаружил на заднем сиденье чужое имущество, которое затем спрятал в багажник автомобиля. На следующий день он сдал музыкальный инструмент в ломбард, а вырученные деньги в размере 6000 рублей потратил на собственные нужды.

Уголовное дело рассмотрит суд. Имущество возвращено законному владельцу, сообщает облМВД.