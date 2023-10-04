В Самаре транспортной полицией задержан посредник в даче взятки

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За незаконное вознаграждение мужчина предложил помочь получить удостоверение на право управления маломерным судном.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте была получена оперативная информация о том, что местный житель предлагает оказать коррупционную услугу. В ходе проведения оперативного мероприятия сведения подтвердились.

По версии оперативников, гражданин, 1968 года рождения, предложил жителю Самары за незаконное денежное вознаграждение посредническую услугу по получению удостоверения на право управления маломерным судном без фактического прохождения обучения и сдачи теоретического и практического экзаменов. При передаче денежных средств в сумме 30500 рублей предполагаемый посредник был задержан сотрудниками транспортной полиции при поддержке ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.

По материалам оперативников Средневолжского линейного управления в отношении указанного гражданина Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.